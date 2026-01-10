Новоукраїнка Запорізької області потрапила під російську атаку авіабомбами, внаслідок чого постраждала людина.

Атака на Новоукраїнку 10 січня: які наслідки

Про наслідки атаки на Новоукраїнку розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, поранена жінка внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькому районі.

Федоров розповів, що війська Росії ударили керованими авіабомбами по Новоукраїнці.

Внаслідок обстрілу зруйновані нежитлові будівлі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житловий будинок.

Як зазначив Федоров, через обстріл Новоукраїнки поранена 51-річна жінка, якій надається уся необхідна медична допомога.

Атаки РФ на Запорізьку область

Загалом протягом останньої доби окупанти завдали 743 удари по 31 населеному пункту Запорізької області, станом на ранок 10 січня, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили 20 авіаударів по Тернуватому, Юліївці, Юрківці, Григорівському, Новому Полю, Різдвянці, Світлій Долині, Самійлівці, Гуляйполю та Воздвижівці.

Водночас 426 дронів різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Новомиколаївку, Біленьке, Розівку, Самійлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Варварівку та Солодке.

За інформацією Запорізької ОВА, сім обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Залізничному та Зеленому.

Крім цього, 290 артударів завдано по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Дорожнянці, Зеленому, Варварівці та Солодкому.

Як уточнили у Запорізькій ОВА, надійшло 48 повідомлень про пошкодження житла та автомобілів.

Фото: Запорізька ОВА