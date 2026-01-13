У Чорному морі атакували три нафтові танкери, які прямували до російських портів для завантаження сирої нафти.

Атака дронами на три танкери у Чорному морі

Три нафтові танкери, що належать Греції, уражені неідентифікованими дронами в Чорному морі. Вони прямували до термінала на узбережжі Росії для завантаження сирої нафти, повідомили джерела агентству Reuters.

Ці напади сталися на тлі падіння видобутку нафти в Казахстані, більша частина якої експортується через термінал.

За даними восьми джерел, які поспілкувалися журналісти на умовах анонімності, два танкери Suezmax та один Aframax постраждали під час перевезення до термінала в Південній Озереєвці – пункту завантаження близько 80% казахстанської сирої нафти, призначеної для міжнародних ринків.

Міністерство енергетики Казахстану заявило, що Каспійський трубопровідний консорціум продовжує експортувати нафту через один причал.

Як зазначають у виданні, напади на танкери в Чорному морі можуть збільшити витрати на доставлення та страхування для тих, хто прагне завантажувати нафту на російських терміналах на Чорному морі, які переробляють понад 2% світової сирої нафти.

Один із танкерів, Delta Harmony, перебуває під управлінням грецької компанії Delta Tankers, свідчать дані LSEG. За даними джерел, очікувалося, що він завантажуватиме нафту казахстанського виробництва з Tengizchevroil – підрозділу американського нафтового гіганта Chevron (CVX.N).

Інший танкер, яким керувала компанія Delta Harmony, також зазнав нападу.

Джерела додали, що третє судно Matilda, яке належить дочірньому підприємству казахстанської державної компанії KazMunayGas (KMG) та кероване грецькою Thenamaris, мало завантажувати казахстанську нафту з Карачаганака, коли по ньому завдали удару.

Представник компанії Thenamaris підтвердив, що в танкер Matilda влучили два безпілотники. За його словами, постраждалих немає, проте судно зазнало незначних пошкоджень палубних конструкцій, які повністю підлягають ремонту. Він стверджує, що судно, хоч і придатне до плавання, проте зараз відпливає з цього району.

Два джерела в морській безпеці повідомили, що на борту Matilda спалахнула пожежа, яку швидко загасили.

У понеділок, 12 січня, війська РФ атакували два цивільні судна в акваторії Чорного моря. Серед них – кораблі під прапорами Панами та Сан-Марино. Внаслідок ударів поранення дістав один моряк.