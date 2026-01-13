Підлітку, який 12 січня в одній зі шкіл Києва з ножем напав на 39-річну вчительку та 14-річного однокласника, повідомлено про підозру у замаху на життя двох осіб.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, вранці 12 січня 2026 року учень дев’ятого класу прийшов до навчального закладу з рюкзаком, у якому були заздалегідь підготовлені балаклава, шолом та два ножі.

У приміщенні вбиральні він одягнув балаклаву й шолом, після чого підійшов до класу, де вже тривав урок.

Підліток почав бити руками й ногами у двері.

Коли вчителька їх відчинила, він завдав їй кілька ножових ударів, а потім однокласнику, який сидів за другою партою.

Після нападу хлопець вибіг до вбиральні, зняв захисне спорядження та почав завдавати собі ножових поранень.

Унаслідок нападу вчителька та учень дістали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Обоє перебувають у лікарні в тяжкому стані, їм надається медична допомога.

Сам підозрюваний також госпіталізований та перебуває під наглядом правоохоронців. Йому вже вручено повідомлення про підозру, а прокуратура готує клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Мотиви вчинку підлітка наразі встановлюються.

Як повідомив заступник керівника Київської міської прокуратури Антон Єфімов, 14-річного жителя Київщини підозрюють у замаху на умисне вбивство двох людей.

Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 15 та ч.2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.