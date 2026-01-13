Російські війська знову атакували теплоелектростанцію (ТЕС) компанії ДТЕК, унаслідок чого суттєво постраждало енергетичне обладнання.

Про це повідомили у ДТЕК та Укренерго.

Атака на ТЕС ДТЕК 13 грудня: що відомо

Атака на ТЕС ДТЕК сталася вночі 13 грудня.

Зараз дивляться

За повідомленням компанії, унаслідок ворожої атаки серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції.

Це вже восьма масована атака на ТЕС ДТЕК із жовтня 2025 року.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії теплоелектростанції ДТЕК зазнавали ударів понад 220 разів.

Унаслідок атак було поранено 59 енергетиків, ще четверо загинули.

В Укренерго зазначили, що через ракетно-дронові удари по енергооб’єктах, сильний мороз та наслідки негоди в Київській області енергосистема працює з обмеженнями.

Попередньо оприлюднені графіки відключень наразі не діють — застосовуються саме аварійні відключення.

Енергетики працюють цілодобово, щоб стабілізувати електропостачання.

Аварійні обмеження буде скасовано відразу після нормалізації ситуації в енергосистемі.

Укренерго закликає споживачів за можливості економно використовувати електроенергію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 420-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.