Увечері 22 січня триває шахедна атака на Кривий Ріг Дніпропетровської області. У місті лунають вибухи.

Про це повідомив у Telegram голова Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Атака на Кривий Ріг 22 січня: які наслідки

– У Кривому Розі триває шахедна атака. Гучно. Прошу не покидати укриттів, – написав Ситниченко.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, комбінована ракетно-дронова атака на Кривий Ріг триває з ночі. Ця атака – найдовша з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під ворожими ударами перебувають сектор житлової забудови та об’єкти інфраструктури.

– Вкотре ворог цілеспрямовано б’є виключно по цивільній інфраструктурі. Удари по житлових будинках, школах, об’єктах критичної інфраструктури не мають жодного військового значення. Це свідомий терор проти мирного населення, – написав він.

За його даними, внаслідок атаки на Кривий ріг поранено 13 людей, серед них – четверо дітей 1,5, 2, 8 та 10 років.

Зараз у лікарнях перебувають шестеро людей, зокрема троє дітей. Усі постраждалі у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено 13 багатоквартирних будинків (один з них повністю зруйнований) та п’ять приватних.

Зафіксовано пошкодження адміністративних будівель, об’єктів інфраструктури, об’єктів бізнесу, двох закладів освіти та закладу культури, авто.

Нагадаємо, вночі 14 січня Кривий Ріг був під атакою російських дронів. Внаслідок удару по об’єкту інфраструктури понад 45 тис. абонентів залишилися без світла, тело було відсутнє у 700 будинках.

Росіяни масовано атакували Шахедами Кривий Ріг 15 січня. Ворог знову поцілив в об’єкт інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 429-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

