Уночі проти 25 січня ворог атакував Полтавську область.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Полтавську область: що відомо

За інформацією очільника ОВА, під час чергової нічної атаки на Полтавську область активно працювала протиповітряна оборона.

Унаслідок падіння уламків ворожих цілей у Полтавському районі було пошкоджено спортивний майданчик, а також покрівлю одного з підприємств.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 432-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

