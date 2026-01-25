Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Атака на Полтавську область: уламками пошкоджено спортмайданчик і підприємство
Уночі проти 25 січня ворог атакував Полтавську область.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Атака на Полтавську область: що відомо
За інформацією очільника ОВА, під час чергової нічної атаки на Полтавську область активно працювала протиповітряна оборона.
Унаслідок падіння уламків ворожих цілей у Полтавському районі було пошкоджено спортивний майданчик, а також покрівлю одного з підприємств.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 432-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
