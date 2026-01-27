У ніч проти 27 січня Росія завдала удару по Одесі — під атакою опинилася цивільна інфраструктура, житлові квартали та соціальні об’єкти, є десятки постраждалих.

Паралельно в Україні президент ухвалив важливі кадрові рішення — призначив нового посла у Грузії та оновив склад Ради національної безпеки і оборони.

Тим часом у світі пролунала гучна заява генсека НАТО щодо неспроможності Європи захистити себе без США на тлі суперечок навколо Гренландії.

Детальніше про головні події ночі — у добірці від Фактів ICTV.

Атака на Одесу

У ніч проти 27 січня російські війська атакували Одесу.

Як повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури, кілька багатоквартирних житлових будинків, приватні оселі та будівельний майданчик.

Через прямі влучання виникли масштабні пожежі, які оперативно ліквідовували рятувальники.

Також зазнали ушкоджень будівля церкви в центрі Одеси та дитячий садочок.

Співробітники ДСНС деблокували мешканців із заблокованих приміщень, серед врятованих — дитина. Значну кількість людей евакуювали.

Станом на ранок відомо про 22 постраждалих. Чотирнадцятьом надали медичну допомогу на місці, одну жінку з осколковими пораненнями госпіталізували.

Ще одну жінку рятувальники витягли з-під завалів — її життю нічого не загрожує.

Зеленський призначив посла України в Грузії

Президент України Володимир Зеленський 26 січня підписав указ про призначення Михайло Бродович надзвичайним і повноважним послом України в Грузії.

Посада українського посла в Тбілісі залишалася вакантною з 2022 року після завершення дипломатичної місії Ігоря Долгова. Упродовж цього часу інтереси України в Грузії представляли тимчасові повірені у справах — за майже чотири роки їх змінилося п’ятеро.

З 2025 року обов’язки повіреного виконував Роман Яковенко. Відкликання попереднього посла у березні 2022 року було пов’язане з позицією грузинської влади щодо санкцій проти Росії та створенням перешкод для українських добровольців.

Зеленський оновив склад РНБО

26 січня президент України підписав указ про зміни у персональному складі Ради національної безпеки і оборони.

Згідно з документом, до складу РНБО повернувся Денис Шмигаль, який нині також очолює Міністерство енергетики. Новим членом Ради став міністр оборони Михайло Федоров.

Водночас зі складу РНБО вивели колишнього голову СБУ Василь Малюк. Інші члени Ради продовжують роботу без змін.

Раніше цього місяця Зеленський також вніс корективи до складу Ставки верховного головнокомандувача та РНБО, включивши до них керівника ГУР Кирило Буданов.

Європа не здатна захистити себе без США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європейський Союз не зможе забезпечити власну безпеку без підтримки Сполучених Штатів.

Виступаючи перед депутатами Європарламенту, він різко розкритикував ідею створення окремої європейської армії, зазначивши, що це призвело б до дублювання функцій Альянсу та ослаблення НАТО.

За словами Рютте, така ініціатива лише потішила б президента Росії Володимир Путін.

Генсек наголосив, що США залишаються повністю відданими колективній обороні та відіграють ключову роль у стримуванні загроз.

Він також відзначив роль Дональд Трамп, під тиском якого країни НАТО збільшили оборонні витрати щонайменше до 2% ВВП.

За оцінкою Рютте, у разі самостійної оборони Європі довелося б витрачати на безпеку в рази більше.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

