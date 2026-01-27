Взрывы в Одессе 28 января: дрон ударил по территории монастыря, вспыхнул пожар
Взрывы в Одессе прогремели в ночь на 28 января. Враг атаковал город ударными дронами. Один из беспилотников попал на территорию монастыря.
Об этом сообщает в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Взрывы в Одессе 28 января: какие последствия
— Враг снова атакует мирную Одесскую область ударными беспилотниками. В Киевском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Напомним, ночью 27 января враг массово атаковал Одессу, применив более 50 ударных беспилотников.
В результате атаки пострадали 23 человека, среди них шестеро детей. Травмы получила женщина на 39-й неделе беременности.
Часть пострадавших находится в тяжелом и среднем состоянии, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Под завалами жилого дома в Пересыпском районе Одессы были обнаружены тела двух мужчин, погибших в результате вражеской атаки РФ.