У Київському районі Одеси внаслідок вибуху автомобіля загинув 21-річний місцевий житель.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Вибух авто в Одесі: що відомо

За даними поліції, повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 уранці 6 лютого.

За попередньою інформацією, унаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу.

Наразі на місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти з пересувною криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.

Правову кваліфікацію події нададуть після з’ясування всіх обставин.

Інформація щодо причин вибуху та можливих версій події наразі уточнюється.

