В Одесі вибухнув автомобіль: загинув 21-річний чоловік
У Київському районі Одеси внаслідок вибуху автомобіля загинув 21-річний місцевий житель.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
Вибух авто в Одесі: що відомо
За даними поліції, повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 уранці 6 лютого.
За попередньою інформацією, унаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу.
Наразі на місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти з пересувною криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.
Правову кваліфікацію події нададуть після з’ясування всіх обставин.
Інформація щодо причин вибуху та можливих версій події наразі уточнюється.
