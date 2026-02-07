Через російську атаку в ніч проти 7 лютого в Київській області у Яготині здійнялась масштабна пожежа на складі шоколадної фабрики Roshen.

Про це стало відомо з заяв пресслужби ДСНС та депутатів партії ЄС.

Пожежа на складі Roshen у Яготині 7 лютого: що відомо

За словами рятувальників, ліквідація пожежі на складі Roshen у Київській області 7 лютого триває й досі.

– Внаслідок нічної ворожої атаки БпЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу. Триває ліквідація пожежі, – йдеться у повідомленні.

Як зазначила співголова фракції Європейська солідарність, народна депутатка Ірина Геращенко, мова йде саме про логістичний склад корпорації Рошен на Київщині.

Цю інформацію підтвердив і народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко.

– Росіяни нанесли удар по складу компанії Рошен на Київщині, що спричинило масштабну пожежу, – написав він у себе в Telegram.

Тим часом речниця ДСНС в Київській області Вікторія Рубан повідомила, що пожежу вдалось локалізувати на загальній площі 40 тис. кв м.

За її словами, для боротьби з пожежею у Яготині залучили понад 100 рятувальників, частина з них прибули на допомогу з Києва.

– На ліквідації працює понад 100 рятувальників та 22 одиниці техніки. Пожежа вже локалізована, розповсюдження вогню немає, але ліквідація ще триває. Найбільший осередок – складське приміщення в Яготині Бориспільського району, – зазначила Рубан.

Вона додала, що площа пожежі дуже велика, однак, на щастя, обійшлось без постраждалих та загиблих.

Начальник київської ОВА Микола Калашник повідомив, що крім складського приміщення на Київщині у Броварському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири автомобілі.

– В області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Об’єкти критичної інфраструктури та мобільні станції переведені на резервні джерела живлення. Наразі працюють 530 Пунктів незламності – усі готові приймати людей, – зазначив Калашник.

Нагадаємо, РФ вдарила по Добротвірській та Бурштинській ТЕС, блоки АЕС були розвантажені.

Раніше стало відомо, що у Києві та більшості регіонів України – аварійні відключення світла через атаку РФ.

