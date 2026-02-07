Нічна атака на Київщину: спалахнула масштабна пожежа на логістичному складі Roshen
- Атака БпЛА РФ у ніч проти 7 лютого спричинила масштабну пожежу на логістичному складі у Яготині (Київщина), загальна площа займання сягає близько 40 тис. кв. м.
- До ліквідації залучено понад 100 рятувальників і 22 одиниці техніки, пожежу локалізовано, загиблих і постраждалих немає.
- Через атаку в області запроваджено екстрені відключення електроенергії, об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.
Через російську атаку в ніч проти 7 лютого в Київській області у Яготині здійнялась масштабна пожежа на складі шоколадної фабрики Roshen.
Про це стало відомо з заяв пресслужби ДСНС та депутатів партії ЄС.
Пожежа на складі Roshen у Яготині 7 лютого: що відомо
За словами рятувальників, ліквідація пожежі на складі Roshen у Київській області 7 лютого триває й досі.
– Внаслідок нічної ворожої атаки БпЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу. Триває ліквідація пожежі, – йдеться у повідомленні.
Як зазначила співголова фракції Європейська солідарність, народна депутатка Ірина Геращенко, мова йде саме про логістичний склад корпорації Рошен на Київщині.
Цю інформацію підтвердив і народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко.
– Росіяни нанесли удар по складу компанії Рошен на Київщині, що спричинило масштабну пожежу, – написав він у себе в Telegram.
Тим часом речниця ДСНС в Київській області Вікторія Рубан повідомила, що пожежу вдалось локалізувати на загальній площі 40 тис. кв м.
За її словами, для боротьби з пожежею у Яготині залучили понад 100 рятувальників, частина з них прибули на допомогу з Києва.
– На ліквідації працює понад 100 рятувальників та 22 одиниці техніки. Пожежа вже локалізована, розповсюдження вогню немає, але ліквідація ще триває. Найбільший осередок – складське приміщення в Яготині Бориспільського району, – зазначила Рубан.
Вона додала, що площа пожежі дуже велика, однак, на щастя, обійшлось без постраждалих та загиблих.
Начальник київської ОВА Микола Калашник повідомив, що крім складського приміщення на Київщині у Броварському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири автомобілі.
– В області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Об’єкти критичної інфраструктури та мобільні станції переведені на резервні джерела живлення. Наразі працюють 530 Пунктів незламності – усі готові приймати людей, – зазначив Калашник.
Нагадаємо, РФ вдарила по Добротвірській та Бурштинській ТЕС, блоки АЕС були розвантажені.
Раніше стало відомо, що у Києві та більшості регіонів України – аварійні відключення світла через атаку РФ.