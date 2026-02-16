У Хмельницькому повідомили про підозру правоохоронцю, який під час перевірки військово-облікових документів побив чоловіка, внаслідок чого той дістав переломи.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Підозра правоохоронцю, який побив чоловіка

За даними ДБР, інцидент стався у січні 2025 року під час спільних заходів із представниками ТЦК та СП на території речового ринку.

Зазначається, що один із продавців почав тікати, коли побачив перевірку. Однак правоохоронець наздогнав його та під час затримання вдарив декілька разів.

За інформацією слідства, спочатку чоловік отримав удар по нозі, внаслідок чого впав, але зміг підвестися. Після цього правоохоронець знову його наздогнав та повалив на землю. Він вдарив чоловіка коліном у груди, завдав кілька ударів у голову та обличчя.

Як стверджують у ДБР, у той момент чоловік вже не чинив опору. Однак після цього йому таки вдалося втекти.

Внаслідок цього він дістав перелом ноги, ребра та носа, а також травму колінного суглоба. За даними експертизи, ушкодження належать до середнього та легкого ступеня тяжкості.

Як розповіли у ДБР, правоохоронця підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством та приниженням гідності потерпілого, без ознак катування (за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Згідно з чинним законодавством, санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. Триває розгляд питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

