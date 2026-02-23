Уночі проти 23 лютого (з 18:00 22 лютого) російські війська здійснили чергову атаку на Україну, застосувавши балістичну ракету та понад сотню ударних безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 23 лютого: що відомо

За даними Повітряні сили ЗСУ, противник запустив одну балістичну ракету Іскандер-М із Ростовської області РФ, а також 126 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зараз дивляться

Пуски дронів здійснювалися з напрямків Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із Чауди та Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.

Близько 80 із застосованих дронів становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 23 лютого протиповітряна оборона збила або приглушила 105 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній із локацій.

Зокрема, уранці 23 лютого пролунали вибухи в Запоріжжя.

Російські війська атакували місто ударними дронами. Унаслідок ворожого удару пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури.

Відомо про загибель 33-річного чоловіка. Ще один 45-річний чоловік дістав поранення.

Також цієї ночі ворог знову атакував Одеську область ударними безпілотниками.

Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури.

На жаль, загинули двоє людей. Щонайменше троє постраждали — їм надається необхідна допомога.

Унаслідок атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, а також транспортні засоби.

Один із безпілотників влучив у квартиру багатоповерхового будинку, не здетонувавши.

Як уточнили у Повітряних силах ЗСУ, атака досі триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1461-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.