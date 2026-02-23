Ночная атака на Украину: РФ применила баллистический Искандер и 126 дронов
В ночь на 23 февраля (с 18:00 22 февраля) российские войска осуществили очередную атаку на Украину, применив баллистическую ракету и более сотни ударных беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 23 февраля: что известно
По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил одну баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 126 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.
Пуски дронов осуществлялись из направлений Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Чауды и Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.
Около 80 из примененных дронов составляли Шахеды.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 23 февраля противовоздушная оборона сбила или подавила 105 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной из локаций.
В частности, утром 23 февраля прогремели взрывы в Запорожье.
Российские войска атаковали город ударными дронами. В результате вражеского удара поврежден объект промышленной инфраструктуры.
Известно о гибели 33-летнего мужчины. Еще один 45-летний мужчина получил ранения.
Также этой ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.
Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры.
К сожалению, погибли два человека. По меньшей мере трое пострадали — им оказывается необходимая помощь.
В результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещение автомагазина, а также транспортные средства.
Один из беспилотников попал в квартиру многоэтажного дома, не взорвавшись.
Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1461-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.