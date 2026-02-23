В ночь на 23 февраля (с 18:00 22 февраля) российские войска осуществили очередную атаку на Украину, применив баллистическую ракету и более сотни ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 23 февраля: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил одну баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 126 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Сейчас смотрят

Пуски дронов осуществлялись из направлений Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Чауды и Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.

Около 80 из примененных дронов составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 23 февраля противовоздушная оборона сбила или подавила 105 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной из локаций.

В частности, утром 23 февраля прогремели взрывы в Запорожье.

Российские войска атаковали город ударными дронами. В результате вражеского удара поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Известно о гибели 33-летнего мужчины. Еще один 45-летний мужчина получил ранения.

Также этой ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры.

К сожалению, погибли два человека. По меньшей мере трое пострадали — им оказывается необходимая помощь.

В результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещение автомагазина, а также транспортные средства.

Один из беспилотников попал в квартиру многоэтажного дома, не взорвавшись.

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1461-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.