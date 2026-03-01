1 березня, на дев’яту добу після удару по Малинівці Чугуївського району Харківської області, завершилися аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Удар по Малинівці: зросла кількість жертв

Кількість загиблих після удару по Малинівці Харківської області 20 лютого 2026 року зросла до п’яти.

— Об 11:55 1 березня завершені аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства у селищі Малинівка Чугуївського району. Підрозділами ДСНС знайдено та деблоковано тіла та фрагменти тіл чотирьох загиблих людей.

Нагадаємо, що Росія атакувала безпілотниками Малинівську громаду 20 лютого. Унаслідок ударів зайнялася складська будівля цивільного підприємства на площі близько 3 тис. кв. м.

Того дня з-під завалів рятувальники вилучили фрагменти тіла однієї людини. Постраждали ще дві особи.

Попри загрозу повторних ударів, на місці працювали оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад, а також вогнеборці добровільної пожежної команди.

Нагадаємо, 25 лютого РФ вперше атакувала Харків FPV-дроном на оптоволокні.

Україна розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Фото: ДСНС Харківщини

