Уночі проти 13 березня російські війська атакували Балаклію на Харківщині ударними безпілотниками, а також майже 20 разів били по районах Дніпропетровської області артилерією, авіабомбами та дронами.

Під ударом опинився і Новгород-Сіверський на Чернігівщині.

Тим часом у Харкові сталася трагедія — шестеро дітей провалилися під лід, двоє з них загинули.

Іран атакував базу в Іраку, де перебували французькі військові, а актор Двейн Джонсон записав звернення до українського командира з позивним Скеля.

Крім того, президент України Володимир Зеленський після візиту до Румунії прибув до Франції, де заплановані переговори з партнерами.

Детальніше про головні події ночі та ранку 13 березня — у добірці Фактів ICTV.

Атака на Балаклію

Уночі проти 13 березня російські війська атакували Балаклію Харківської області ударними безпілотниками.

Як повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, зафіксовано кілька влучань ворожих БпЛА на території житлової забудови.

Унаслідок атаки частково пошкоджено щонайменше три житлові будинки.

Наразі на місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Атака на Дніпропетровщину

Упродовж ночі та ранку 13 березня російські війська майже 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками, авіабомбами та ракетою.

Відомо про двох поранених.

У Синельниківському районі під ударом була Покровська громада. Виникло кілька пожеж. Знищено два приватні будинки, гараж та господарську споруду, ще чотири оселі пошкоджено.

У Кам’янському пошкоджені підприємство, приватні будинки та автомобілі. Постраждала 59-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

На Нікопольщині обстрілів зазнали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені будинок культури, багатоповерхівки та авто. Поранений 51-річний чоловік.

На Криворіжжі ворог атакував Грушівську громаду.

Крім того, за даними військових, сили ПвК Схід знищили 21 ворожий безпілотник у різних районах області.

Удар по Новгород-Сіверському

Близько 00:22 13 березня російські війська атакували центр міста Новгород-Сіверський ударним безпілотником типу Герань.

За попередніми даними, ціллю атаки стала історична будівля, де розміщена міська бібліотека.

Унаслідок удару пошкоджено саму бібліотеку, а також прилеглі житлові будинки та адміністративні споруди.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Трагедія на кризі у Харкові

У Харкові шестеро дітей провалилися під лід на водоймі d Шевченківському районі міста.

За словами очільника Харківської ОDА Олега Синєгубова, двоє хлопців — 11 і 17 років — загинули. Старший намагався врятувати молодших дітей.

Ще четверо дітей — хлопчики 8 і 9 років та дівчатка 9 і 10 років — були госпіталізовані з переохолодженням.

Також допомогу надали 40-річному чоловіку, який пірнав у воду, щоб витягти дітей.

Відомо, що інцидент стався на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця.

Іран атакував французьку базу в Іраку

У районі міста Махмур в Іраку безпілотник атакував спільну базу курдських сил пешмерга та французьких військових.

Унаслідок удару щонайменше шість французьких солдатів дістали поранення.

За даними Reuters, військові брали участь у спільних навчаннях з боротьби з тероризмом разом з іракськими партнерами.

Усіх постраждалих доправили до медичного закладу.

Двейн Джонсон звернувся до українського командира

Голлівудський актор Двейн Джонсон записав відеозвернення до командира 425 окремого штурмового полку Скеля.

Актор заявив, що для нього честь знати, що український командир є його фанатом, та побажав йому сили.

У зверненні Джонсон зазначив, що посилає українським військовим підтримку та повагу.

Президент Чехії про загрозу від Росії

Президент Чехії Петр Павел закликав країни Європи серйозніше ставитися до загроз з боку Росії та Білорусі.

Після відвідання кордону Литви з Білоруссю він заявив, що держави, які не межують із РФ, часто недооцінюють масштаб викликів.

За його словами, країни Балтії добре розуміють небезпеку і активно підтримують Україну, зокрема збільшують витрати на оборону та допомогу Києву.

США тимчасово послабили санкції на російську нафту

Сполучені Штати надали 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які вже перебувають у морі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на ліцензію Міністерства фінансів США.

Згідно з документом, країнам дозволено купувати російську нафту, яку завантажили на танкери станом на 12 березня. Дозвіл діятиме до півночі 11 квітня за вашингтонським часом.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, такий крок має допомогти стабілізувати світові енергетичні ринки.

У Вашингтоні пояснили, що рішення пов’язане з різким зростанням напруженості на Близькому Сході та перебоями з судноплавством через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів постачання нафти у світі.

Водночас у США наголошують, що тимчасове послаблення санкцій не повинно принести Росії значного прибутку, адже стосується лише нафти, яка вже перебуває в дорозі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1479-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

