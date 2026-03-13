Під час нічної атаки на Україну 13 березня російські війська застосували балістичну ракету та понад сотню безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 13 березня: що відомо

Нічна атака на Україну почалася о 18:00 12 березня.

Російські війська застосували балістичну ракету Іскандер-М із території Ростовської області РФ, а також 126 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Їх запускали з районів Брянська, Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Близько 80 із них становили дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 13 березня українська протиповітряна оборона збила або приглушила 117 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних БпЛА на семи локаціях. Ще на п’яти локаціях впали уламки збитих дронів.

Зокрема, уночі проти 13 березня російські війська атакували Балаклію Харківської області ударними безпілотниками.

У місті зафіксовано кілька влучань ворожих БпЛА по території житлової забудови. Унаслідок атаки частково пошкоджено три житлові будинки.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, оскільки в повітряному просторі України ще фіксують кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 479-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

