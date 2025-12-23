Уранці 23 грудня російські війська атакували Хмельницьку область.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Атака на Хмельницьку область 23 грудня: що відомо

Унаслідок російської атаки на Хмельницьку область зафіксували перебої з електропостачанням, що спричинило порушення роботи критичної інфраструктури в регіоні.

Як уточнили у Хмельницькобленерго, в області внаслідок ворожої атаки є пошкодження електромереж та знеструмлення споживачів. Енергетики працюють над відновленням розподілу електрики.

Під час обстрілу загинула одна цивільна людина 1953 року народження.

Інформації про інших постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 грудня російські війська також атакували Житомирську область.

На території регіону зафіксували кілька влучань та падінь уламків крилатих ракет і дронів-камікадзе.

Унаслідок атаки на Житомирщину пошкоджені житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин.

Загинула дитина 2021 року народження. Ще одна дитина та один дорослий були госпіталізовані.

Загалом унаслідок атаки на Житомирську область 23 грудня постраждали п’ятеро людей, одна людина загинула.

