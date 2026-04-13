Під час нічної атаки на Україну 13 квітня російські війська застосували 98 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну розпочалася о 00:10 13 квітня.

Російські війська застосували 98 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Близько 65 із них становили саме Шахеди.

Пуски здійснювалися з районів Орла, Брянська, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 13 квітня протиповітряна оборона збила чи приглушила 87 ворожих БпЛА на Півночі та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання дев’яти ударних безпілотників на дев’яти локаціях. Ще на одній локації зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

Зокрема, уночі проти 13 квітня російські війська завдали удару по території Кіровоградської області.

Після вибухів у Кропивницькому на одному з об’єктів району виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Зранку 13 квітня російські війська також атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Під ударом опинилася промислова інфраструктура, де виникла пожежа. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

За даними Повітряних сил, ворожа атака досі триває — у повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.

Пов'язані теми:

