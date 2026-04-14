У ніч проти 14 квітня російські війська продовжили атаки на українські регіони — під ударами опинилися Дніпропетровщина, Одещина та Харків.

Зокрема, масованого удару зазнав Ізмаїл, де пошкоджено портову інфраструктуру, а також пролунали вибухи в Харкові. У Дніпропетровській області є поранений.

Водночас на міжнародній арені тривають процеси посилення підтримки України та дипломатичні зміни.

Зараз дивляться

Про головні події ночі 14 квітня — читайте далі.

Атаки на Дніпропетровщину

Дніпропетровську областьвночі 14 квітня російські війська понад десять разів атакували безпілотниками та артилерією, під ударом опинилися одразу три райони.

Найбільше обстрілів зазнала Нікопольщина, де ворог бив по самому Нікополю, а також по кількох громадах. Унаслідок атак спалахнули приватний та садовий будинки.

До медиків звернувся 40-річний чоловік, який постраждав під час попереднього удару. Йому надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі пошкоджено інфраструктуру, а в Кривому Розі після атаки виникла пожежа та зафіксовано руйнування.

Атака на Ізмаїл

У ніч на 14 квітня російські війська масовано атакували південь Одещини. Основною ціллю стали об’єкти портової та цивільної інфраструктури в Ізмаїлі.

Унаслідок кількох влучань пошкоджено територію Ізмаїльського порту. Зокрема, постраждали цивільне судно під прапором Панами, причал, баржа та портове обладнання.

Окремі удари припали по цивільних об’єктах. Зруйновано будівлю СТО, виникла пожежа. Також знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

Під удар потрапили й житлові будинки — пошкоджено покрівлі шести приватних осель. Крім того, зазнав ушкоджень автомобіль швидкої допомоги.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Вибухи у Харкові

Зранку 14 квітня російські безпілотники атакували Харків.

Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, унаслідок удару загорівся балкон квартири.

Відомо про одну постраждалу — 44-річну жінку. У неї зафіксовано гостру реакцію на стрес.

Допомога Україні від Європи

Бельгія та Іспанія оголосили про виділення по €1 млрд допомоги Україні у 2026 році.

Домовленості досягнуті напередодні чергового засідання у форматі Рамштайн.

Ключовими напрямами підтримки стануть посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем та забезпечення українських військових артилерією далекобійного ураження.

Окремо сторони обговорили постачання боєприпасів у межах так званої чеської ініціативи, а також розширення співпраці оборонних індустрій.

Бельгія підтвердила наміри передати Україні додаткові винищувачі F-16, а також забезпечити постачання запчастин до вже наданих літаків.

Іспанія, зі свого боку, планує посилити участь у спільних оборонних програмах ЄС, зокрема в межах механізму SAFE.

Україна також запропонувала партнерам можливість тестування іноземних розробок, зокрема безпілотників, у реальних бойових умовах.

ЄС висунув умови Угорщині

Європейський Союз висунув 27 вимог Угорщині для розблокування €35 млрд фінансової допомоги.

Як пише Financial Times, перелік умов охоплює як внутрішню політику країни, так і її позицію щодо України.

Зокрема, від Будапешта вимагають підтримати виділення €90 млрд кредиту для України та зняти вето на нові санкції проти Росії.

Окрім цього, Євросоюз наполягає на проведенні антикорупційних реформ, відновленні незалежності судової системи та перегляді рішень, ухвалених за часів уряду Віктора Орбана.

Серед окремих вимог — зміна підходів до міграційної політики, забезпечення академічної свободи та дотримання рішень Європейського суду.

Через попередні порушення Будапешт уже змушений сплачувати штраф — близько €1 млн щодня, що в сумі наближається до €900 млн.

Скандал із Трампом

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі гучного скандалу після публікації згенерованого штучним інтелектом зображення, яке викликало різку реакцію навіть серед його прихильників.

На зображенні політик постав у релігійному образі — як персонаж, що зцілює людину світлом із рук.

Публікація швидко набрала розголосу в соцмережах і медіа, однак майже одразу спричинила хвилю критики.

Після негативної реакції Трамп видалив допис і заявив, що його неправильно зрозуміли.

За його словами, він нібито був зображений не як релігійна постать, а як лікар або гуманітарний працівник.

Водночас журналісти звернули увагу, що це зображення не є оригінальним і раніше вже поширювалося в мережі.

У новій версії, опублікованій Трампом, фон було змінено — зокрема, додано темні елементи, що ще більше посилило критику.

Нова посада в МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України запровадили нову дипломатичну посаду — посол з особливих доручень із питань військовополонених, цивільних та зниклих безвісти.

На неї призначено Дмитра Пономаренка за ініціативи міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

У відомстві пояснюють, що створення окремої посади пов’язане з необхідністю посилити міжнародну роботу у сфері захисту українців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Посол з особливих доручень координуватиме зусилля України з міжнародними партнерами для пошуку ефективних механізмів впливу на Росію з метою припинення катувань і нелюдського поводження з полоненими.

Окремим напрямом його роботи стане участь у процесах звільнення як військових, так і цивільних, а також захист прав їхніх родин.

Крім того, він взаємодіятиме з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та долучатиметься до реалізації спільного плану дій, зокрема адвокаційних кампаній на міжнародному рівні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.