Вибухи в Запоріжжі пролунали в четвер, 16 квітня. Унаслідок атаки росіян пошкоджені цивільні об’єкти, є постраждалі.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 16 квітня: які наслідки

За його словами, відомо про одного загиблого та двох поранених через атаку РФ.

Зараз дивляться

– Щонайменше двоє постраждалих, під ударом цивільні об’єкти: ворог знову атакує Запоріжжя… На жаль, одна людина загинула, – написав він.

Нагадаємо, вибухи в Запоріжжі пролунали зранку 13 квітня під час атаки ворожих безпілотників.

Унаслідок обстрілу були пошкоджені промислові підприємства та офісна будівля. Частково постраждали житлові будинки, розташовані поруч із місцями ударів.

Під час атаки на Запоріжжя 13 квітня поранення дістала 17-річна дівчина.

До слова, росіяни впродовж доби (із 07:00 15 квітня до 07:00 квітня) здійснили дві хвилі комбінованих обстрілів України.

Ворог застосував ракети наземного та повітряного базування, а також ударні безпілотники.

Найбільше вночі 16 квітня постраждали Київ, Одеса та Дніпро.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 513-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.