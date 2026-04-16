Взрывы в Запорожье прозвучали в четверг, 16 апреля. В результате атаки россиян повреждены гражданские объекты, есть пострадавшие.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 16 апреля: какие последствия

По его словам, известно об одном погибшем и двух раненых из-за атаки РФ.

– Как минимум двое пострадавших, под ударом гражданские объекты: враг снова атакует Запорожье… К сожалению, один человек погиб, – написал он.

Напомним, взрывы в Запорожье прозвучали утром 13 апреля во время атаки вражеских беспилотников.

В результате атаки были повреждены промышленные предприятия и офисное здание.

Частично пострадали жилые дома, расположенные рядом с местами ударов.

Во время атаки на Запорожье 13 апреля ранения получила 17-летняя девушка.

К слову, россияне в течение суток (с 07:00 15 апреля до 07:00 апреля) осуществили две волны комбинированных обстрелов Украины.

Враг применил ракеты наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Больше всего ночью 16 апреля пострадали Киев, Одесса и Днепр.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 513-е сутки.

