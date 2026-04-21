Росія може вдосконалювати свої ударні безпілотники та використовувати технології, що дозволяють керувати ними у режимі реального часу, зокрема через мережеві рішення та альтернативні канали зв’язку.

Про це 21 квітня в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Атака на будинок Флеша: Ігнат про нові можливості дронів РФ

Коментуючи удар по будинку радника міністра оборони України Сергія Безкрестнова (Флеша), Юрій Ігнат зазначив, що виключати цілеспрямований характер атаки та застосування сучасних методів наведення не можна.

За його словами, війна давно вийшла за межі ударів лише по військових об’єктах.

— Те, що вчора сталося із Сергієм, підтверджує, що противник атакує не лише, як вони заявляють, якісь там об’єкти, які хочуть уразити владу, а й житлові будинки. Як багатоквартирні, так і, власне, приватні, стають об’єктом терористичних атак ворога, – зазначив він.

Водночас речник наголосив, що остаточні висновки щодо характеру удару, який прийшовся по будинку Сергія Бескрестнова (Флеша), мають зробити експерти та відповідні служби.

Ігнат також пояснив, що РФ продовжує вдосконалювати системи управління ударними БпЛА, зокрема через так звані mesh-мережі, коли безпілотники взаємодіють один з одним і можуть виступати ретрансляторами сигналу, дозволяючи оператору керувати дроном у реальному часі.

— Завдяки цій мережі, оператор на території Росії може управляти тим чи тим безпілотником у реальному часі, направляти його на той чи інший об’єкт, – зазначив речник Повітряних сил.

За його словами, це дає змогу ворогу точніше спрямовувати дрони навіть під час польоту.

Речник додав, що росіяни можуть використовувати різні канали зв’язку, зокрема мобільні мережі, а також намагалися застосовувати Starlink, хоча ці можливості були обмежені.

Водночас Ігнат наголосив, що Сили оборони України постійно адаптуються до нових викликів.

— Противник постійно буде вдосконалюватися і шукати нові ефективні і, головне, дешеві способи для того, щоби атакувати нашу державу. Ми маємо бути на крок попереду, – підкреслив він.

За його словами, українські фахівці аналізують кожен збитий або знайдений дрон, щоб розуміти нові технології противника та випереджати його у розвитку засобів захисту.

Нагадаємо, 20 квітня російський безпілотник атакував будинок радника міністра оборони Сергія Бескрестнова (Флеша). Сам Безкрестнов дістав поранення, а його оселю було зруйновано.

Флеш заявив, що Росія цілеспрямовано атакувала його домівку з метою його ліквідації.

Наразі він перебуває в лікарні та, за його словами, змушений залишатися в гіпсі ще тривалий час.

Сергій Безкрестнов зазначив, що міг припустити замах на себе особисто чи диверсію, однак не очікував, що російські війська спрямують п'ять реактивних дронів по будинку його родини з наміром убити всіх, хто там перебував. Раніше Бескрестнов заявив, що дрони типу Shahed оснащені SIM-картами російського мобільного оператора для забезпечення зв'язку і координації дій під час атак на Україну. Він закликав міжнародні телекомунікаційні компанії переглянути співпрацю з оператором, який може бути залучений до забезпечення роботи російських військових технологій, зокрема через роумінг та інтерконект.

