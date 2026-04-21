Українські дрони уразили російську нафтостанцію Самара, розташовану в населеному пункті Просвєт на території РФ. Вона формує експортний сорт нафти Urals.

Про це повідомляють джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України.

За інформацією джерел, цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ спричинили масштабну пожежу на лінійно-виробничо-диспетчерській станції Самара у Просвєті на території Самарської області Росії.

Як уточнив співрозмовник, на цій станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals.

Варто зазначити, що цей об’єкт є важливою частиною нафтотранспортної інфраструктури Російської Федерації.

Як стверджують джерела, ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов’язання.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки дронами пошкоджено п’ять резервуарів ємністю по 20 тис. куб. м із сирою нафтою.

Джерело в СБУ зазначає, що удари по таких об’єктах порушують баланс сировини, збільшують витрати на логістику й зберігання, а також провокують ризики зриву постачання.

Як стверджує поінформоване джерело, внаслідок цього Росія отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, які може спрямовувати на повномасштабну війну проти України.

