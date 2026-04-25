Під час нічної атаки на Україну 25 квітня російські війська застосували 666 засобів повітряного нападу — ракети різних типів та ударні безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 25 квітня: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 18:00 24 квітня.

Російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного, морського та наземного базування.

За даними Повітряних сил, основним напрямком удару був Дніпро. Крім того, під атакою опинилися Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Київщина.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 666 засобів повітряного нападу. Серед них — 47 ракет та 619 безпілотників.

Росіяни застосували:

12 балістичних ракет Іскандер-М

29 крилатих ракет Х-101

одну крилату ракету Іскандер-К

п’ять крилатих ракет Калібр

Також ворог запустив 619 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів із районів Брянська, Курська, Орла, Шаталового, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського і Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Близько 400 із них становили саме Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 610 цілей — 30 ракет та 580 безпілотників різних типів.

Зокрема, знищено 26 крилатих ракет Х-101, чотири крилаті ракети Калібр та 580 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання 13 ракет і 36 ударних безпілотників на 23 локаціях. Також уламки збитих БпЛА впали на дев’яти локаціях.

Інформація щодо ще чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили.

Зокрема під час нічної атаки на Дніпро поранення дістали понад 20 людей, є загиблі.

Унаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхових будинків. Одна з чотириповерхівок зруйнована. Також під удар потрапив об’єкт промислової інфраструктури.

Серед постраждалих — 9-річний хлопчик. Йому надали медичну допомогу, лікування дитина проходитиме амбулаторно.

Загалом 11 людей госпіталізували. Стан більшості постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Водночас 28-річна жінка перебуває у важкому стані.

Серед госпіталізованих також жінки віком 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік. Ще шестеро людей не виходять на зв’язок.

У Повітряних силах попередили, що атака триває, адже в повітряний простір України зайшли нові групи ударних БпЛА.

