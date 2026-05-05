Події на ранок 5 травня: нічна атака на Україну та побиття військового однієї з бригад
Уночі проти 5 травня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети, ударні безпілотники, авіабомби та артилерію.
Під ударами опинилися одразу кілька регіонів — Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська області, а також міста Харків, Запоріжжя та Бровари.
Найбільш трагічні наслідки зафіксовано на Полтавщині — там є загиблі та десятки поранених, зокрема серед рятувальників та працівників Групи Нафтогаз через повторний удар.
Водночас у низці областей пошкоджено житло, інфраструктуру та підприємства.
Окремо стало відомо про резонансний інцидент у військовій частині, де перед строєм побили військовослужбовця.
- Атака на Полтавщину
- Удари по Дніпропетровщині
- Атака на Черкащину
- Атака на Харків
- Атака на Запоріжжя
- Атака на Бровари
- Побиття військового у частині
Атака на Полтавщину
Найпотужніший удар цієї ночі припав на Полтавську область, де російські війська застосували ракети та дрони по об’єктах інфраструктури.
У Полтавському районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на кількох локаціях.
Унаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство, залізничну інфраструктуру та мережі газопостачання — без газу залишилися тисячі абонентів.
Станом на ранок відомо про п’ятьох загиблих і щонайменше 31 пораненого.
Загинули співробітники ДСНС — Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль.
Віктор Кузьменко був заступником начальника оперативно-координаційного центру та Героєм України, який керував десятками рятувальних операцій.
Дмитро Скриль понад 20 років служив у ДСНС і ліквідовував пожежі після обстрілів.
Також ворожа атака забрала життя трьох працівників Групи Нафтогаз.
Удари по Дніпропетровщині
Упродовж ночі під інтенсивними ударами перебувала Дніпропетровська область — ворог атакував регіон ракетами, дронами, артилерією та авіабомбами.
У Дніпрі внаслідок атаки поранення дістав 62-річний чоловік — його госпіталізували у важкому стані. У місті виникли пожежі у приватному секторі, які рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі.
У Дніпровському районі під удар потрапила Слобожанська громада — там пошкоджено об’єкт інфраструктури та сталася пожежа.
У Самарівському районі атак зазнала Перещепинська громада — понівечені агропідприємство, АЗС, приватні будинки та інфраструктура.
На Нікопольщині обстрілів зазнали кілька громад — пошкоджено ліцей, транспорт і житлові будинки, є поранений.
Також ворог вдарив по Синельниківщині — у Слов’янській громаді пошкоджено будівлю храму.
У Кривому Розі зафіксовано руйнування інфраструктури.
Водночас сили ППО знищили 26 ворожих безпілотників у небі над областю.
Атака на Черкащину
Уночі російські війська спрямували балістичні ракети на Черкаську область.
По цілях працювали сили протиповітряної оборони — ракети не досягли об’єктів. За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Також не зафіксовано звернень від місцевих жителів щодо пошкодження майна. Наразі ситуація в регіоні контрольована.
Атака на Харків
У Харкові російські війська завдали ракетного удару по Основ’янському району міста.
Одне з влучань сталося на відкритій території, однак вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок — вибито вікна та пошкоджено дах.
Ще один удар зафіксували поблизу складських приміщень — там понівечено будівлі та автомобілі.
Атака на Запоріжжя
Уночі під ударом опинилося й Запоріжжя — перед вибухами в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ракет і дронів.
Після серії вибухів у місті виникла пожежа в нежитловій будівлі. На місці працювали екстрені служби.
Унаслідок атаки постраждала жінка — їй надають медичну допомогу. Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюють.
Атака на Бровари
У Броварах на Київщині внаслідок дронової атаки постраждали двоє людей.
Жінка дістала поранення руки уламками скла, чоловік — різану рану ноги. Медики надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.
Пошкоджено квартиру, фасад багатоповерхівки та автомобіль.
Крім того, у Вишгородському районі виникла пожежа на промисловому об’єкті, де травмовано ще одну людину.
Побиття військового у частині
Резонансною подією стала ситуація в одній із військових частин, де перед строєм було побито військовослужбовця.
Постраждалого доставили до лікарні — його стан оцінюють як задовільний. За даними військових, до інциденту причетний інший військовослужбовець, який після події залишив частину.
Наразі тривають заходи з його розшуку. У ЗСУ призначено службову перевірку, після якої матеріали передадуть правоохоронцям.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.