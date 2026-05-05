Уночі проти 5 травня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети, ударні безпілотники, авіабомби та артилерію.

Під ударами опинилися одразу кілька регіонів — Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська області, а також міста Харків, Запоріжжя та Бровари.

Найбільш трагічні наслідки зафіксовано на Полтавщині — там є загиблі та десятки поранених, зокрема серед рятувальників та працівників Групи Нафтогаз через повторний удар.

Водночас у низці областей пошкоджено житло, інфраструктуру та підприємства.

Окремо стало відомо про резонансний інцидент у військовій частині, де перед строєм побили військовослужбовця.

Атака на Полтавщину

Найпотужніший удар цієї ночі припав на Полтавську область, де російські війська застосували ракети та дрони по об’єктах інфраструктури.

У Полтавському районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на кількох локаціях.

Унаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство, залізничну інфраструктуру та мережі газопостачання — без газу залишилися тисячі абонентів.

Станом на ранок відомо про п’ятьох загиблих і щонайменше 31 пораненого.

Загинули співробітники ДСНС — Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль.

Віктор Кузьменко був заступником начальника оперативно-координаційного центру та Героєм України, який керував десятками рятувальних операцій.

Дмитро Скриль понад 20 років служив у ДСНС і ліквідовував пожежі після обстрілів.

Також ворожа атака забрала життя трьох працівників Групи Нафтогаз.

Удари по Дніпропетровщині

Упродовж ночі під інтенсивними ударами перебувала Дніпропетровська область — ворог атакував регіон ракетами, дронами, артилерією та авіабомбами.

У Дніпрі внаслідок атаки поранення дістав 62-річний чоловік — його госпіталізували у важкому стані. У місті виникли пожежі у приватному секторі, які рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

У Дніпровському районі під удар потрапила Слобожанська громада — там пошкоджено об’єкт інфраструктури та сталася пожежа.

У Самарівському районі атак зазнала Перещепинська громада — понівечені агропідприємство, АЗС, приватні будинки та інфраструктура.

На Нікопольщині обстрілів зазнали кілька громад — пошкоджено ліцей, транспорт і житлові будинки, є поранений.

Також ворог вдарив по Синельниківщині — у Слов’янській громаді пошкоджено будівлю храму.

У Кривому Розі зафіксовано руйнування інфраструктури.

Водночас сили ППО знищили 26 ворожих безпілотників у небі над областю.

Атака на Черкащину

Уночі російські війська спрямували балістичні ракети на Черкаську область.

По цілях працювали сили протиповітряної оборони — ракети не досягли об’єктів. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Також не зафіксовано звернень від місцевих жителів щодо пошкодження майна. Наразі ситуація в регіоні контрольована.

Атака на Харків

У Харкові російські війська завдали ракетного удару по Основ’янському району міста.

Одне з влучань сталося на відкритій території, однак вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок — вибито вікна та пошкоджено дах.

Ще один удар зафіксували поблизу складських приміщень — там понівечено будівлі та автомобілі.

Атака на Запоріжжя

Уночі під ударом опинилося й Запоріжжя — перед вибухами в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ракет і дронів.

Після серії вибухів у місті виникла пожежа в нежитловій будівлі. На місці працювали екстрені служби.

Унаслідок атаки постраждала жінка — їй надають медичну допомогу. Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюють.

Атака на Бровари

У Броварах на Київщині внаслідок дронової атаки постраждали двоє людей.

Жінка дістала поранення руки уламками скла, чоловік — різану рану ноги. Медики надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Пошкоджено квартиру, фасад багатоповерхівки та автомобіль.

Крім того, у Вишгородському районі виникла пожежа на промисловому об’єкті, де травмовано ще одну людину.

Побиття військового у частині

Резонансною подією стала ситуація в одній із військових частин, де перед строєм було побито військовослужбовця.

Постраждалого доставили до лікарні — його стан оцінюють як задовільний. За даними військових, до інциденту причетний інший військовослужбовець, який після події залишив частину.

Наразі тривають заходи з його розшуку. У ЗСУ призначено службову перевірку, після якої матеріали передадуть правоохоронцям.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.

