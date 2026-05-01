Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє військових ТЦК і цивільний
Вчора, 30 квітня, на Черкащині, біля села Княжа Звенигородського району, сталася ДТП, в якій загинули цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП.
Про це повідомляють у Черкаському обласному ТЦК.
ДТП на Черкащині 30 квітня
Також у дорожньо-транспортній пригоді постраждали один військовослужбовець та цивільний, їх доставили до медзакладу
Обставини ДТП встановлюють працівники Національної поліції.
Село Княжа знаходиться на шляху до міста Звенигородка.
