У Запоріжжі російські війська завдали удару по спортивному клубу, пошкоджено поруч розташований будинок.

Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Приліт по спортивному клубу в Запоріжжі

За інформацією ОВА, відомо щонайменше про чотирьох постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжі.

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Під удари російської армії потрапили спортивний клуб у Запоріжжі. Через атаку пошкоджений житловий будинок, розташований біля нього.

Наразі відомо, що один чоловік перебуває у важкому стані. Ще одну людину в стані середньої важкості доставили у лікарню.

Вдень 2 липня російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджений термінал логістичної компанії.

Вночі російські війська завдали масованого удару по території України, застосувавши десятки ракет різних типів та майже пів тисячі ударних безпілотників.

Фото: Запорізька ОВА

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