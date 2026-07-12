Укроборонпром звільнив керівників двох державних підприємств, які порушили вимоги законодавства та правила безпечного зберігання боєприпасів, а також інших посадових осіб.

Про це повідомляє АТ Українська оборонна промисловість.

Укроборонпром звільнив посадових осіб через детонацію у Вишневому

Як стверджують в Укроборонпромі, є результати попереднього розслідування, після чого звільнили керівників двох держпідприємств за порушення правил безпечного зберігання боєприпасів.

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У підприємстві розповіли, що також з посад звільнили інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.

– Всі винні, крім звільнення, нестимуть кримінальну відповідальність, відповідно до чинного законодавства України, – йдеться у повідомленні.

В Укроборонпромі розповіли, що співпрацюючи зі Службою безпеки України та іншими органами досудового розслідування, надаючи всю необхідну інформацію та документи.

Там зазначають, що на всіх підприємствах АТ триває комплексна перевірка дотримання вимог, які стосуються зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

В Укроборонпромі висловили щирі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав. Там зазначають, що головне зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося.

9 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що склад боєприпасів у Вишневому належав одному з підприємств Укроборонпрому. Там спалахнула пожежа з подальшою детонацією внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 6 липня.

Вчора, 11 липня, Зеленський отримав доповіді про ситуацію у Вишневому після вибуху на складах боєприпасів. За його словами, вже відомі імена посадовців, які розмістили склади зі зброєю у Вишневому.

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