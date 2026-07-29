Вибухи в Одесі пролунали вдень 29 липня під час повітряної тривоги. Російські війська атакували місто, унаслідок удару постраждала інфраструктура.

Вибухи в Одесі 29 липня: що відомо

Вибухи в Одесі пролунали близько 13:00 29 липня. Перед цим моніторингові канали повідомляли про загрозу застосування керованих авіаційних ракет по місту.

Зокрема, Telegram-канал Monitor повідомив про рух двох КАР у напрямку Одеси.

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Близько 13:08 у місті пролунали вибухи. Повітряна загроза на той момент залишалася актуальною.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив атаку.

– Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Деталі з’ясовуємо, – повідомив він.

За даними місцевих Telegram-каналів та соцмереж, після вибухів у різних районах Одеси було видно дим.

Наразі інформації про кількість постраждалих чи масштаб пошкоджень немає. Офіційні служби продовжують встановлювати наслідки атаки.

Нагадаємо, 24 липня в Одесі лунали вибухи, було пошкоджено меблевий магазин, є постраждалі.

Вночі 24 липня Росія дронами та ракетами атакувала Одещину. Основного удару зазнав житловий сектор. Пошкоджено дах багатоквартирного будинку, зруйновано приватний будинок, також зафіксовано руйнування ще восьми приватних домоволодінь та пошкодження шести легкових автомобілів.

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