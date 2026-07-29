Взрывы в Одессе раздались днем ​​29 июля во время воздушной тревоги. Российские войска атаковали город, в результате удара пострадала инфраструктура.

Взрывы в Одессе 29 июля: что известно

Взрывы в Одессе прогремели около 13:00 29 июля. Перед этим мониторинговые каналы сообщали об угрозе применения управляемых авиационных ракет по городу.

В частности, Telegram-канал Monitor сообщил о движении двух управляемых авиационных ракет в направлении Одессы.

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Около 13:08 в городе прогремели взрывы. Воздушная угроза на тот момент оставалась актуальной.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил атаку.

– Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Детали выясняем, – сообщил он.

По данным местных Telegram-каналов и соцсетей, после взрывов в разных районах Одессы был виден дым.

На данный момент информации о количестве пострадавших или масштабах повреждений нет. Официальные службы продолжают устанавливать последствия атаки.

Напомним, 24 июля в Одессе раздавались взрывы, был поврежден мебельный магазин, есть пострадавшие.

Ночью 24 июля Россия с помощью дронов и ракет атаковала Одесскую область. Основной удар пришелся на жилой сектор. Повреждена крыша многоквартирного дома, разрушен частный дом, также зафиксировано разрушение еще восьми частных домовладений и повреждение шести легковых автомобилей.

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