Взрывы в Одессе 29 июля: РФ атаковала город ракетами, пострадала инфраструктура
Взрывы в Одессе раздались днем 29 июля во время воздушной тревоги. Российские войска атаковали город, в результате удара пострадала инфраструктура.
Взрывы в Одессе 29 июля: что известно
Взрывы в Одессе прогремели около 13:00 29 июля. Перед этим мониторинговые каналы сообщали об угрозе применения управляемых авиационных ракет по городу.
В частности, Telegram-канал Monitor сообщил о движении двух управляемых авиационных ракет в направлении Одессы.
Около 13:08 в городе прогремели взрывы. Воздушная угроза на тот момент оставалась актуальной.
Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил атаку.
– Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Детали выясняем, – сообщил он.
По данным местных Telegram-каналов и соцсетей, после взрывов в разных районах Одессы был виден дым.
На данный момент информации о количестве пострадавших или масштабах повреждений нет. Официальные службы продолжают устанавливать последствия атаки.
Напомним, 24 июля в Одессе раздавались взрывы, был поврежден мебельный магазин, есть пострадавшие.
Ночью 24 июля Россия с помощью дронов и ракет атаковала Одесскую область. Основной удар пришелся на жилой сектор. Повреждена крыша многоквартирного дома, разрушен частный дом, также зафиксировано разрушение еще восьми частных домовладений и повреждение шести легковых автомобилей.