Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Атака на Полтавщину: виникли перебої зі світлом і газом через удари дронів
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- Уранці 2 серпня російські війська завдали ударів дронами по критичній інфраструктурі та двох промислових підприємствах у Полтавському районі.
- Внаслідок атаки виникли тимчасові аварійні відключення світла та газу. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Вранці у неділю, 2 серпня, російські війська завдали удару безпілотниками по двох промислових підприємствах та по обʼєкту критичної інфраструктури у Полтавському районі.
Про це повідомляє керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Вибухи в Полтавському районі 2 серпня
За інформацією ОВА, сьогодні РФ влучила дронами по двох промислових підприємствах та обʼєкту критичної інфраструктури у Полтавському районі.
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Внаслідок російської атаки відбулися тимчасові аварійні відключення електроенергії та газопостачання.
За останніми даними, фахівці проводять роботи з відновлення мереж.
На щастя, до екстрених служб не надходила інформація щодо можливих постраждалих через російські удари в Полтавському районі.
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