Вранці у неділю, 2 серпня, російські війська завдали удару безпілотниками по двох промислових підприємствах та по обʼєкту критичної інфраструктури у Полтавському районі.

Про це повідомляє керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Вибухи в Полтавському районі 2 серпня

За інформацією ОВА, сьогодні РФ влучила дронами по двох промислових підприємствах та обʼєкту критичної інфраструктури у Полтавському районі.

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Внаслідок російської атаки відбулися тимчасові аварійні відключення електроенергії та газопостачання.

За останніми даними, фахівці проводять роботи з відновлення мереж.

На щастя, до екстрених служб не надходила інформація щодо можливих постраждалих через російські удари в Полтавському районі.

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