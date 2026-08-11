Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через падіння українського винищувача МіГ-29, який увечері 10 серпня виконував бойове завдання в Березівському районі Одеської області.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

ДБР розслідує падіння МіГ-29 на Одещині

За попередніми даними слідства, винищувач МіГ-29 виконував бойове завдання зі знищення російських безпілотників.

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Під час активної частини операції сталася нештатна ситуація. Літак загорівся, після чого пілот втратив керування машиною, однак встиг катапультуватися. У ДБР зазначили, що життю льотчика нічого не загрожує.

Одразу після падіння МіГ-29 на місце прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка працювала там упродовж усієї ночі.

Правоохоронці оглянули територію, вилучили та фіксують уламки винищувача МіГ-29, збирають необхідні матеріали, а також опитують військовослужбовців і свідків.

Наразі слідчі продовжують пошуки бортового реєстратора літака — так званої чорної скриньки. Саме встановлення всіх обставин втрати військової техніки є предметом розслідування.

Нагадаємо, що ввечері 10 серпня Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про втрату винищувача МіГ-29 під час виконання бойового завдання на Одещині.

За даними Повітряних сил, літак виконував завдання зі знищення повітряних цілей російських військ. Під час запуску авіаційної ракети виникла нештатна ситуація, внаслідок якої винищувач загорівся, а пілот втратив можливість ним керувати.

Льотчик намагався зберегти машину, однак зрештою був змушений катапультуватися. Після цього його евакуювали до медичного закладу.

У Повітряних силах тоді наголошували, що причини та всі обставини інциденту встановлюються.

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