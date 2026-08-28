У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 28 серпня: що відомо

У ніч на 28 серпня, починаючи з 18:00 27 серпня, російські війська атакували Україну 164 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія.

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За даними Повітряних сил, половина запущених ворогом БпЛА була реактивною.

Дрони летіли з районів Орла, Брянська та Міллерово у Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Повітряні цілі знешкоджували на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі України.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на 16 локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих дронів.

Зокрема, у Святопетрівському на Київщині російський дрон знищив сортувальне депо Нової пошти. Також пошкоджено розташоване поруч виробництво.

За даними місцевої влади, приблизно за годину після першого влучання, коли рятувальники вже ліквідовували пожежу, російські війська завдали по цій самій локації ще двох ударів. Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце.

У Новій пошті повідомили, що всі співробітники живі. Через значне задимлення жителів Святопетрівського та прилеглих територій закликали зачинити вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Крім того, вранці 28 серпня російські війська знову атакували торговельний центр Епіцентр у Запоріжжі. За даними Запорізької ОВА, удару завдав російський безпілотник.

Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа — вогонь охопив близько 2 тис. кв. м площі гіпермаркету.

За останніми даними, внаслідок удару постраждали четверо людей.

Станом на 09:00 атака тривала. У повітряному просторі України перебували ще близько десяти ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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