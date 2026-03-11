Правоохоронні органи змінили протоколи реагування та запровадили додаткові заходи безпеки під час оброблення викликів після терактів у Львові та Миколаєві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на зустрічі з журналістами 11 березня.

Клименко про нові протоколи безпеки після терактів

За словами Клименка, правоохоронці провели детальний аналіз дій мережі, яка реалізувала теракт, після чого дійшли до відповідних висновків. Зокрема, тепер змінено алгоритми роботи операторів служб 101, 102 та 112.

– Ми чітко проаналізували організацію теракту у Львові. І наші помилки теж. Ворогу вдалося завербувати людей в Харкові та Рівному. Це така мережа, яка спрацювала, – стверджує міністр.

Як поділився Клименко, час прибуття на виклики може дещо збільшитися через запровадження додаткових етапів перевірки інформації.

Міністр звернув увагу, що якщо раніше правоохоронці доїжджали на місце події за 10 хвилин, то в разі сигналів про небезпеку цей час може збільшитися до 15 хвилин і навіть більше.

Клименко розповів, що ключове рішення полягає у забороні вхідних викликів до служби 112 із закордонних номерів. Це обмеження діятиме під час дії воєнного стану на території України.

Водночас у МВС запровадили систему пріоритетності (так званий червоний рівень) для дзвінків з інших регіонів або у певних випадках, коли правдивість інформації може викликати сумнів.

У ніч на 22 лютого відбувся теракт у Львові, внаслідок якого загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька і 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський, а також постраждали ще понад 20 людей.

Ввечері 23 лютого відбувся ще один теракт у Миколаєві. Тоді зафіксували вибух на території АЗС, яка не працювала, але внаслідок цього постраждали семеро правоохоронців.

