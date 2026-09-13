Біля пункту пропуску Ягодин горять АЗС та фури після ймовірного удару РФ
- РФ могла атакувати АЗС біля пункту пропуску Ягодин.
- У мережі повідомляють про влучання російського дрона.
- Офіційного підтвердження інформації станом на 09:00 немає.
У ніч проти 13 вересня російські війська, ймовірно, завдали удару по території міжнародного пункту пропуску Ягодин на кордоні України з Польщею.
Про це повідомляють у соцмережах.
Удар РФ по АЗС біля пп Ягодин: що відомо
За повідомленнями в соціальних мережах, під удар могла потрапити автозаправна станція, розташована неподалік пункту пропуску. Після атаки там спалахнула сильна пожежа.
У мережі поширюють відео, на якому видно охоплену вогнем територію АЗС та вантажні автомобілі. Автори публікацій стверджують, що заправку атакував російський безпілотник.
Водночас станом на 09:00 13 вересня офіційного підтвердження удару саме по АЗС біля пункту пропуску Ягодин немає.
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