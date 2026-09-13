У ніч проти 13 вересня російські війська, ймовірно, завдали удару по території міжнародного пункту пропуску Ягодин на кордоні України з Польщею.

Про це повідомляють у соцмережах.

Удар РФ по АЗС біля пп Ягодин: що відомо

За повідомленнями в соціальних мережах, під удар могла потрапити автозаправна станція, розташована неподалік пункту пропуску. Після атаки там спалахнула сильна пожежа.

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У мережі поширюють відео, на якому видно охоплену вогнем територію АЗС та вантажні автомобілі. Автори публікацій стверджують, що заправку атакував російський безпілотник.

Водночас станом на 09:00 13 вересня офіційного підтвердження удару саме по АЗС біля пункту пропуску Ягодин немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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