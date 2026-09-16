Російські війська атакували пасажирський поїзд №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасній евакуації локомотивної та поїзної бригад, а також пасажирів, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Атака на поїзд Київ — Миколаїв

За його словами, моніторингова команда УЗ завчасно виявила загрозу та дала команду на евакуацію людей із поїзда. Усі пасажири та працівники залізниці залишилися живими.

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Перцовський подякував колегам за чіткі дії та повідомив, що спільно з Миколаївською обласною військовою адміністрацією для пасажирів організовують перевезення до Миколаєва.

Голова Укрзалізниці наголосив, що атаки на пасажирські поїзди є неприпустимими та закликав міжнародних партнерів до рішучих дій у відповідь на такі удари.

— Жоден такий удар неприпустимий! — наголосив Перцовський.

Пасажирів поїзда мають доправити автобусами до Миколаєва, щоб вони могли продовжити свій шлях до пункту призначення.

9 вересня російські війська атакували поїзд Харків — Ізюм на залізничній станції поблизу села Іскра.

Нагадаємо, що 8 вересня РФ атакувала пасажирський поїзд сполученням Київ — Суми. На під’їзді до Сум ворожі дрони двічі атакували поїзд.

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