Ангеліна Малиновська, редакторка стрічки
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Атака на Харків: удар прийшовся по торговельному центру
Росія атакувала Харків, зафіксовано влучання у Слобідському районі.
Атака на Харків 17 вересня: що відомо
Як повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов, зафіксовано влучання в Слобідському районі. Попередньо, удар прийшовся по торговельному центру.
Про ступінь пошкоджень, а також постраждалих наразі не повідомлялось.
Зараз дивляться
Зранку у Повітряних силах ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА на Харківщині, а також про пуск КАБів на регіон.
Нагадаємо, що вдень 27 серпня у Харкові також пролунали вибухи – під ударом опинився торговельний центр в Основ’янському районі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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