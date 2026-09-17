Росія атакувала Харків, зафіксовано влучання у Слобідському районі.

Атака на Харків 17 вересня: що відомо

Як повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов, зафіксовано влучання в Слобідському районі. Попередньо, удар прийшовся по торговельному центру.

Про ступінь пошкоджень, а також постраждалих наразі не повідомлялось.

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Зранку у Повітряних силах ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА на Харківщині, а також про пуск КАБів на регіон.

Нагадаємо, що вдень 27 серпня у Харкові також пролунали вибухи – під ударом опинився торговельний центр в Основ’янському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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