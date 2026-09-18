Ангеліна Малиновська, редакторка стрічки
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Атака на Київ: столиця під обстрілом балістикою, працює ППО
У Києві пролунали вибухи – у столиці працює ППО.
Атака на Київ 18 вересня 2026 року: що відомо
Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у столиці працюють сили ППО.
Він наголосив, що Київ перебуває під обстрілом балістикою.
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Наразі про наслідки атаки на столицю не повідомлялось, а саме чи є пошкодження та поранені.
Нагадаємо, що вночі проти 18 вересня прогриміли вибухи в Києві під час атаки ударними безпілотниками. Відомо, що під час російського обстрілу постраждав чоловік, його госпіталізували.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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