У Києві пролунали вибухи – у столиці працює ППО.

Атака на Київ 18 вересня 2026 року: що відомо

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у столиці працюють сили ППО.

Він наголосив, що Київ перебуває під обстрілом балістикою.

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Наразі про наслідки атаки на столицю не повідомлялось, а саме чи є пошкодження та поранені.

Нагадаємо, що вночі проти 18 вересня прогриміли вибухи в Києві під час атаки ударними безпілотниками. Відомо, що під час російського обстрілу постраждав чоловік, його госпіталізували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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