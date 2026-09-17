Кабінет Міністрів включив Київ та Київську область до переліку територій підвищеного воєнного ризику. Рішення передусім спрямоване на підтримку бізнесу, який працює в умовах постійних загроз.

Про це повідомили прем’єр-міністр України Сергій Корецький та очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Київ і Київщина у переліку територій підвищеного ризику

За словами Корецького, російські війська регулярно завдають ударів по цивільних підприємствах, складських й логістичних об’єктах. Через це бізнес зазнає збитків і потребує інструментів, які допоможуть швидше відновлювати пошкоджене майно.

Зараз дивляться

— Бізнесу потрібна підтримка вже сьогодні, тому наразі розширюємо чинну програму, — зазначив прем’єр-міністр.

Тимур Ткаченко наголосив, що включення Київщини до переліку територій підвищеного ризику не означає запровадження нових обмежень для населення або зміни правил повсякденного життя.

Основний ефект рішення стосується підприємців. Державна програма страхування воєнних ризиків тепер поширюватиметься і на Київську область.

Підприємства отримають можливість:

страхувати майно від воєнних ризиків;

отримувати державну компенсацію частини вартості страхування;

користуватися збільшеною максимальною компенсацією — з 3 до 5 млн грн на одне підприємство на рік;

страхувати додаткові види майна, зокрема пальне, транспорт для його перевезення та об’єкти його зберігання.

За словами Ткаченка, Київщина є одним із ключових економічних регіонів України. Тут працюють тисячі підприємств, створюються робочі місця, сплачуються податки та виробляється продукція.

Розширення програми страхування надасть бізнесу додатковий інструмент для захисту і продовження роботи в умовах воєнної загрози.

Окремо уряд передбачив у проєкті державного бюджету на 2027 рік видатки на страхування воєнних ризиків.

Станом на сьогодні територіями підвищеного ризику також є: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

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