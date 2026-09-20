Атака на Одеську область: горять будинки після влучання реактивного дрона
Кілька приватних осель охоплено вогнем через атаку на Одеську область сьогодні, 20 вересня.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Атака на Одеську область сьогодні, 20 вересня: що відомо
Атака на Одеську область сьогодні, 20 вересня, була із застосуванням дронів.
Зокрема, о 14:54 Повітряні сили ЗСУ фіксували реактивний безпілотник у районі Південного на Одещині.
За словами очільника ОВА, армія РФ завдала удару по житловому сектору регіону.
Унаслідок влучання реактивного безпілотника зайнялися кілька приватних осель.
Наразі тривають роботи з ліквідації.
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олег Кіпер
Фото: Одеська ОВА