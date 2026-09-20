Кілька приватних осель охоплено вогнем через атаку на Одеську область сьогодні, 20 вересня.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область сьогодні, 20 вересня: що відомо

Атака на Одеську область сьогодні, 20 вересня, була із застосуванням дронів.

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Зокрема, о 14:54 Повітряні сили ЗСУ фіксували реактивний безпілотник у районі Південного на Одещині.

За словами очільника ОВА, армія РФ завдала удару по житловому сектору регіону.

Унаслідок влучання реактивного безпілотника зайнялися кілька приватних осель.

Наразі тривають роботи з ліквідації.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Олег Кіпер

Фото: Одеська ОВА

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