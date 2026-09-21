Атака на Лозову: під ударом були залізнична станція і будинки, загинула жінка
У ніч проти 21 вересня російські війська атакували Лозову на Харківщині п’ятьма безпілотниками.
Про наслідки атаки повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Масована атака на Лозову 21 вересня: що відомо
За даними слідства, вночі російські військові завдали по Лозовій удару п’ятьма безпілотниками, попередньо типу Герань.
У місті пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди та залізнична інфраструктура.
Під удар потрапила й залізнична станція Лозова.
За словами Олександра Перцовського, під час нальоту всі люди, які перебували на станції, були в укриттях. Після покращення безпекової ситуації залізничники планують розпочати відновлення пошкодженого об’єкта.
Внаслідок атаки загинула жінка. Ще троє людей постраждали: дві жінки дістали гостру реакцію на стрес, а 62-річний чоловік — поранення.
Лозівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.
Правоохоронці продовжують документувати наслідки російської атаки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Харківська обласна прокуратура