У ніч проти 21 вересня російські війська атакували Лозову на Харківщині п’ятьма безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Масована атака на Лозову 21 вересня: що відомо

За даними слідства, вночі російські військові завдали по Лозовій удару п’ятьма безпілотниками, попередньо типу Герань.

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У місті пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди та залізнична інфраструктура.

Під удар потрапила й залізнична станція Лозова.

За словами Олександра Перцовського, під час нальоту всі люди, які перебували на станції, були в укриттях. Після покращення безпекової ситуації залізничники планують розпочати відновлення пошкодженого об’єкта.

Внаслідок атаки загинула жінка. Ще троє людей постраждали: дві жінки дістали гостру реакцію на стрес, а 62-річний чоловік — поранення.

Лозівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки російської атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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