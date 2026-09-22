Вночі 22 вересня у Києві лунали вибухи, фіксуються наслідки чергової російської атаки на столицю.

Вибухи у Києві 22 вересня: що відомо

Як повідомили ДСНС та КМВА, вночі 22 вересня Росія завдала удару по столиці. Внаслідок обстрілу чотири людини постраждали.

В Дніпровському районі внаслідок влучання в житлову пʼятиповерхівку сталося загоряння в підвальному приміщенні та руйнування на першому поверсі, пошкоджено фасад.

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– У Дніпровському районі уламки впали на 5-поверховий будинок. Було пошкоджено перший поверх та виникло загоряння в підвальному приміщенні, – повідомляє КМВА.

Пожежу ліквідували.

Рятувальники врятували 15 осіб. 4 людини постраждали, з них 3 госпіталізовані.

Крім того, у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку горіло дерево.

У Голосіївському районі виникло загоряння складського приміщення внаслідок падіння уламків. Відповідні служби слідують на місце події.

Нагадаємо, що Росія протягом 20 вересня, всієї ночі та ранку 21 вересня атакувала Київську область ударними безпілотниками. За минулу добу було пошкоджено 34 об’єкти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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