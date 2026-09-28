Російські окупаційні війська завдали удару по підприємству Укрзалізниці у Запоріжжі, яке продовжувало працювати, попри постійні ворожі загрози. Обстріл стався без фіксації повітряних тривог у відповідних системах сповіщення.

Про це повідомив очільник правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Підприємство Укрзалізниці у Запоріжжі потрапило під атаку

Внаслідок ворожого обстрілу підприємства Укрзалізниці у Запоріжжі є багато поранених серед працівників.

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За словами Перцовського, відомо про 13 постраждалих через російську атаку.

Він зазначив, що серед них понад троє співробітників отримали досить тяжкі поранення. За повідомленнями лікарів, загрози їхньому життю немає. Ще 10 людей зазнали легших травм.

Інформація щодо кількості постраждалих та їхнього стану продовжує уточнюватися.

Перцовський зазначив, що на місці події та в лікарнях поруч перебувають представники Укрзалізниці, щоб надати травмованим залізничникам усю необхідну допомогу. Також він висловив вдячність Запорізькій обласній військовій адміністрації за підтримку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 678-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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