Унаслідок атаки на Кропивницький район Кіровоградської області ввечері 5 листопада постраждали, щонайменше, троє людей.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Атака на Кропивницький район 5 листопада: що відомо

За інформацією рятувальників, російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок, повністю зруйнувавши його.

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Очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович уточнив, що сталося це в Олександрівській громаді.

На місці удару виникла пожежа площею 40 кв. м. Вогнеборці прибули на місце та ліквідували займання.

Унаслідок російської атаки на Кропивницький район травмувалися троє людей.

Рятувальники передали постраждалих працівникам екстреної медичної допомоги.

Остаточні наслідки дронової атаки на Кропивницький район 5 листопада встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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