Атака на Хмельницький: пошкоджено будинки, одну людину травмовано
Одна людина дістала травми під час вечірньої атаки на Хмельницький.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін та представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Атака на Хмельницький: що відомо
Атака на Хмельницький сталася ввечері 7 листопада.
У цей час армія РФ вдарила по обласному центру безпілотником.
У місті пошкоджено приватні житлові будинки, у багатоповерхівках вибито вікна.
Після влучання займання не сталося.
Сапери ДСНС вже обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
Відомо, що одна людина дістала травми. Госпіталізація їй не знадобилася.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.