Одна людина дістала травми під час вечірньої атаки на Хмельницький.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін та представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Атака на Хмельницький: що відомо

Атака на Хмельницький сталася ввечері 7 листопада.

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У цей час армія РФ вдарила по обласному центру безпілотником.

У місті пошкоджено приватні житлові будинки, у багатоповерхівках вибито вікна.

Після влучання займання не сталося.

Сапери ДСНС вже обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Відомо, що одна людина дістала травми. Госпіталізація їй не знадобилася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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