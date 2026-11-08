Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували ракети та безпілотники різних типів.

Про це 8 листопада повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними оборонців неба, почалася з 18:00 7 листопада і триває досі.

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За цей час армія РФ застосувала:

три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (запущені з акваторії Азовського моря);

164 ударні безпілотники типу Shahed (112 із яких — реактивні), Гербера, дрони-імітатори типу Пародія (запущені з районів російських Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька, а також із Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 8 листопада збили або приглушили 137 БпЛА типу Shahed (88 із них — реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Кілька ударних безпілотників ще перебуває в повітрі, тому бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 23 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на шести локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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