Вибухи у Вінницькій області 9 листопада: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Унаслідок вибухів на Вінницькій області 9 листопада постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
Вибухи у Вінницькій області 9 листопада: що відомо
За інформацією Вінницької ОВА, внаслідок російської повітряної атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури області.
Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання жителям Вінниччини.
У військовій адміністрації наголосили, що фахівці роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення світла.
Наразі про постраждалих унаслідок вибухів у Вінницькій області 9 листопада інформація не надходила.
Нагадаємо, що 5 листопада російські війська атакували Вінниччину реактивними безпілотниками.
Тоді внаслідок ударів у кількох громадах області постраждали об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. Травмувалися троє людей.
На одній із локацій загорілися дві вантажівки та причіп. В іншому місці було пошкоджено 11 автомобілів, чотири з яких згоріли повністю.
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