Унаслідок вибухів на Вінницькій області 9 листопада постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Вибухи у Вінницькій області 9 листопада: що відомо

За інформацією Вінницької ОВА, внаслідок російської повітряної атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури області.

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Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання жителям Вінниччини.

У військовій адміністрації наголосили, що фахівці роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення світла.

Наразі про постраждалих унаслідок вибухів у Вінницькій області 9 листопада інформація не надходила.

Нагадаємо, що 5 листопада російські війська атакували Вінниччину реактивними безпілотниками.

Тоді внаслідок ударів у кількох громадах області постраждали об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. Травмувалися троє людей.

На одній із локацій загорілися дві вантажівки та причіп. В іншому місці було пошкоджено 11 автомобілів, чотири з яких згоріли повністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 720-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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