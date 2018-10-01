У Києві розпочалася церемонія відкриття 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який в Україні відбувається вперше. Урочистості проходять на Поштовій площі.

В церемоній беруть участь вічний чемпіон WBC, мер Києва Віталій Кличко, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман, легенди світового боксу Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Володимир Кличко та інші. Приїхали до Києва також і президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери, передає прес-служба Кличка.

– Ми раді вітати всіх гостей у столиці України. Я щасливий, що нам вдалося зібрати стількох зірок. Протягом тижня ми будемо обговорювати подальшу стратегію розвитку світового боксу, – сказав Кличко на початку церемонії. – І мені надзвичайно приємно, що вперше мені не довелося їхати на конгрес WBC кудись дуже далеко. Бо цю велику подію приймає моє рідне місто, – заявив мер Києва.









Президент Всесвітньої боксерської ради подякував Кличку за організацію конгресу WBC в Києві / 5 фотографий

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман у вітальному слові до учасників конгресу відзначив високу підготовку Києва до заходу.

– Я щасливий бачити так багато друзів зі всього світу. Це важливий тиждень для всього боксу, – сказав Маурісіо Сулейман. – Я дякую меру Києва Віталію Кличку і всім, хто долучився до організації цього конгресу.

Легендарний чемпіон Ленокс Льюіс перед початком церемонії відзначив, що з радістю скористався можливістю вдруге відвідати Київ.

– Я щасливий зустріти тут моїх друзів братів Кличків. Приємно також бачити стільки усміхнених людей на вулицях міста. Переконаний, цей конгрес стане одним з найкращих за історію його проведення, – зазначив Льюіс.

Читайте: Володимир Кличко отримав пояс чемпіона WBC

Подякував за запрошення до столиці України і легенда світового боксу Евандер Холіфілд.

– Мені приємно бути в цьому місті, в Україні. Це для мене велика честь, адже тут зібралися члени найкращої в світі боксерської організації – WBC, – сказав Холіфілд.

На конгрес до Києва прибуло понад 700 учасників зі 166 країн світу.