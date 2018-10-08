Зірка французького ПСЖ Неймар прокоментував епізод матчу 11-го туру УПЛ між Шахтарем та Зорею.
Форвард ПСЖ та збірної Бразилії Неймар прокоментував відео, на якому півзахисник Зорі Харатін сфолив проти гравця Шахтаря Тайсона.
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Епізод на своїй сторінці в Instagram виклав форвард гірників Жуніор Мораес, де Неймар і поділився своєю думкою.
— Боже мій, це божевілля! За таке потрібно дискваліфікувати! Це неприйнятно, – прокоментував Неймар.
Нагадаємо, Шахтар в матчі 11-го туру УПЛ розійшовся миром з Зорею, а Тайсон отримав серйозну травму, через яку може пропустити кілька тижнів.
Фото: Andre DurÃo | Dreamstime.com
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