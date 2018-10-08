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Неймар закликав дискваліфікувати Харатіна через травму Тайсона

Зірка французького ПСЖ Неймар прокоментував епізод матчу 11-го туру УПЛ між Шахтарем та Зорею.

Форвард ПСЖ та збірної Бразилії Неймар прокоментував відео, на якому півзахисник Зорі Харатін сфолив проти гравця Шахтаря Тайсона.

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Епізод на своїй сторінці в Instagram виклав форвард гірників Жуніор Мораес, де Неймар і поділився своєю думкою.

— Боже мій, це божевілля! За таке потрібно дискваліфікувати! Це неприйнятно, – прокоментував Неймар.

Нагадаємо, Шахтар в матчі 11-го туру УПЛ розійшовся миром з Зорею, а Тайсон отримав серйозну травму, через яку може пропустити кілька тижнів.

Фото: Andre DurÃo | Dreamstime.com

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