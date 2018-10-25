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Світоліна обіграла Возняцкі і вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA

Українка Еліна Світоліна пробилася в півфінал підсумкового турніру, який проходить в Сінгапурі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі.

Для цього українці потрібно було виграти хоча б одну партію в матчі третього туру проти третього номера світового рейтингу Каролін Возняцкі.

Читайте: Світоліна перемогла в дебютному матчі підсумкового турніру WTA

У першому сеті Еліна поступилася данці 5:7, але в другому все ж здобула перемогу – 7:5, взявши вирішальний брейк з п’ятого разу.

Третій сет теж був за українкою – 6:3 на користь Еліни. З трьома перемогами в активі Світоліна посіла перше місце у Білій групі і пробилася до півфіналу. Чешка Кароліна Плішкова друга.

Матчі Червоної групи відбудуться завтра.

Нагадаємо, Світоліна взяла гору над Плішковою у другому матчі в Сінгапурі.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.

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