Українка Еліна Світоліна пробилася в півфінал підсумкового турніру, який проходить в Сінгапурі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі.

Для цього українці потрібно було виграти хоча б одну партію в матчі третього туру проти третього номера світового рейтингу Каролін Возняцкі.

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У першому сеті Еліна поступилася данці 5:7, але в другому все ж здобула перемогу – 7:5, взявши вирішальний брейк з п’ятого разу.

.@ElinaSvitolina takes the second set 7-5 which sees her seal her semifinal place at the @WTAFinalsSG! Catch all the final set action with us —–> https://t.co/m9aOb9GNZ6 pic.twitter.com/CN5DHK7fWP — WTA (@WTA) 25 октября 2018 г.

Третій сет теж був за українкою – 6:3 на користь Еліни. З трьома перемогами в активі Світоліна посіла перше місце у Білій групі і пробилася до півфіналу. Чешка Кароліна Плішкова друга.

Матчі Червоної групи відбудуться завтра.

Нагадаємо, Світоліна взяла гору над Плішковою у другому матчі в Сінгапурі.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.