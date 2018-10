Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі.

Для цього українці потрібно було виграти хоча б одну партію в матчі третього туру проти третього номера світового рейтингу Каролін Возняцкі.

У першому сеті Еліна поступилася данці 5:7, але в другому все ж здобула перемогу – 7:5, взявши вирішальний брейк з п’ятого разу.

.@ElinaSvitolina takes the second set 7-5 which sees her seal her semifinal place at the @WTAFinalsSG!

Catch all the final set action with us —–> https://t.co/m9aOb9GNZ6 pic.twitter.com/CN5DHK7fWP

— WTA (@WTA) 25 октября 2018 г.